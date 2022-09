Jorge Viana, Leo de Brito e Perpétua Almeida são recebidos com festa em Assis Brasil

O candidato ao governo pela Federação da Esperança Acre, Jorge Viana, foi recebido com festa pelos moradores de Assis Brasil na tarde desta segunda-feira, 26. Uma carreata quilométrica circulou em vários bairros da cidade.

No fim do trajeto, a militância desembarcou dos carros para abraçar o ex-governador Jorge Viana, que falou aos presentes.

“Nós vamos trabalhar para fazer dessa cidade não o lugar onde o país termina, mas sim aonde o Brasil começa”, disse o candidato durante seu discurso ao comentar o descaso com que os atuais governos – estadual e federal – lidam com os problemas dos municípios da fronteira.

“Nós vamos reconstruir a Estrada do Pacífico. Fomos nós que construímos e agora vamos cuidar do que eles deixaram sem manutenção”, disse o ex-governador.

Jorge Viana antecipou que a manutenção das rodovias no Acre fará parte do programa “Mais Obras, Mais Empregos”, idealizado por ele e o candidato a vice-governador Marcus Alexandre.

O programa será lançado na gestão Jorge e Marcus está sendo considerado o maior pacote de obras e geração de novas vagas de emprego já implantado em um governo do Acre.

Os candidatos a deputados federais Leo de Brito (PT) e Perpétua Almeida (P C do B), marcaram presença junto com os candidatos a deputados estaduais Cesário Braga (PT), Idésio (PT), e Joãozinho (PT).

Jorge Viana segue em agendas no Alto Acre, onde participa de comício em Xapuri na noite desta segunda-feira.