Jornalista acusa pastor Silas Malafaia de fazer orgias com garotas de programa

A polêmica jornalista Patrícia Lélis, agora residente em Washignton (EUA), ganhou notoriedade em 2016 ao apresentar queixa no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o deputado Marco Feliciano (PSC-SP) por tentativa de estupro.

Ela não parou aí. Publicou ontem em sua conta no Twiter uma grave acusação contra o pastor Silas Malafaia, acusando-o de promover orgias. No dia 18, também publicou uma série de tuítes acusando o pastor Marcos Feliciano de promover orgias e até estupros em suas igrejas.

Chama a atenção a gravidade da acusação contra um dos líderes religiosos de maior peso no país: “Silas Malafaiaaaaaa, tá achando que vc vai ficar de fora?! Além das lavagens de dinheiro nas igrejas, também já tá na minha mão a lista das garotas de programa que você gosta de contratar pra suas orgias. Silas, você vai ser queimado na fogueira santa, amém igreja?!”.

Respaldada por leis dos Estados Unidos e fora da jurisdição brasileira, Patrícia terá que provar as acusações, no mínimo, para manter ou não ter problemas em seu canal de comunicação no Twiter.

Por enquanto, não disponibilizou acesso às provas, mas age, de fato, como se as tivesse. Ainda foi irônica, em relação à notícia: “Sera que Silas vai fazer videozinho gritando em minha homenagem?!”.

A redação do ContilNet enviou mensagem para Patrícia, pedindo os indícios de provas que ela supostamente possui. Estamos no aguardo de uma resposta.