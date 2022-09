Jovem de 19 anos é encontrado morto em cima de comércio em cidade que faz fronteira com o Acre

As autoridades da cidade de Cobija, capital do Estado de Pando/Bolívia, estão tentando descobrir o que levou a morte de um jovem de 19 anos, identificado como Oscar Daniel Roca Quispe. Seu corpo foi localizado na manhã desta quinta-feira, dia 22.

As autoridades da cidade de Cobija, capital do Estado de Pando/Bolívia, estão tentando descobrir o que levou a morte de um jovem de 19 anos, identificado como Oscar Daniel Roca Quispe. Seu corpo foi localizado na manhã desta quinta-feira, dia 22.

O que chama atenção neste caso, foi que perceberam que o jovem estava em pé encima do telhado da casa, localizada no Bairro Conavi, parte alta da cidade, e não se mexia, com a cabeça caída para trás.

Foi quando chamaram a Polícia e os Bombeiros para averiguar. Somente com a chegada dos socorristas que subiram no telhado, puderam constatar que o jovem se encontrava sem vida e iniciaram o trabalho para a retirada do corpo.

Em uma busca mais minuciosa, perceberam que o jovem estava descalço andando pelo telhado de alumínio, suspeitando que pode ter recebido uma descarga elétrica ou, sofrido um infarto fulminante.

O corpo foi retirado do telhado e levado para o necrotério do Hospital Roberto Galindo, sendo constatado pelo médico forense, que o mesmo teria recebido uma descarga elétrica, o que lhe causou a morte.

O caso ainda está sendo verificado pelas autoridades policiais da capital pandina, para saber o que o jovem estaria fazendo no telhado descalço, fato esse que lhe custou a própria vida.