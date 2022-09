Jovem de 21 anos pensou que estava de ressaca e descobriu que tem câncer raro

Uma universitária de 21 anos, moradora de Chesham, na Inglaterra, confundiu os efeitos colaterais das noitadas de bebedeira com os sintomas de um tipo raro de câncer. Molly Hunt sentia fortes dores no estômago sempre que ingeria bebidas alcoólicas. Mas, quando foi ao médico, a estudante de Geografia descobriu que sofria da doença de Hodgkin, que afeta o sistema linfático. Ela começou as sessões de quimioterapia em 20 de junho.

— Eu saía e bebia bastante e, no dia seguinte, sentia uma dor muito forte na barriga, embaixo do diafragma — disse a jovem, ao “The New York Post”. — Eu tinha que me contrair para tirar a dor surreal — acrescentou.