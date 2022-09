Jovem de 24 anos tem orelha arrancada durante briga com a namorada

De acordo com o registro policial, a discussão entre as mulheres começou na madrugada, depois que uma delas ficou com ciúmes da companheira que estava olhando as redes sociais. Em dado momento, o bate-boca evoluiu para agressão.

Vizinhos ouviram os gritos de socorro da vítima e acionaram a Polícia Militar. A suspeita foi detida e a companheira levada para uma unidade de saúde da região. Quando foi socorrida, a vítima tinha diversas marcas mordidas por todo o corpo.