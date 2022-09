Jovem desiste de ser Ken Humano e vira auxiliar de pedreiro; FOTOS

O jovem Felipe Máximo Dias de Oliveira, de 18 anos, desistiu do sonho de se tornar o Ken Humano de Peruíbe, no litoral de São Paulo. O rapaz trabalha, atualmente, como auxiliar de pedreiro.

Em entrevista ao G1, Felipe chegou a listar 42 procedimentos estéticos que desejava fazer à época em que se via como Ken. Ele acabou mudando de ideia. “Eu via problemas em mim que não existiam, não vejo necessidade de fazer nenhuma cirurgia agora. Me olhei no espelho e consegui me ver”, declarou.

Morando sozinho, Felipe precisou se reinventar para sobreviver, e agarrou a oportunidade de ajudar em obras. “Já tinha uma leve experiência, então deu certinho”, disse.

“Não só tenho orgulho do meu trabalho mas também gosto de estar na obra, né… Na construção civil”, contou ao G1. Embora tenha mudado de ramo, o rapaz, conhecido como Mr. Adam nas redes sociais, costuma publicar fotos e vídeos caracterizado de Ken.