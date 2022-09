Jovem é ferido por 9 tiros ao receber “disciplina” pelo tribunal do crime

O jovem Mateus da Silva Oliveira, 22 anos, vulgo”Canhoto”, ficou gravemente ferido, na noite desta quinta-feira (8), após passar por uma “disciplina” do tribunal do crime organizado, na Rua Cinco, no Bairro Miritizal, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações de uma testemunha, Mateus estava em casa quando foi surpreendido por quatro homens, que chegaram e chamaram a vítima e para sair juntos, porém, minutos depois, foram ouvidos vários disparos de arma de fogo.

Populares informaram à guarnição da Polícia Militar que a vítima teria passado por uma “disciplina” do tribunal do crime organizado, ou seja, é um ato que ocorre normalmente quando algum dos membros da própria organização infringem as regras da facção.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, que prestou os primeiros atendimentos a Mateus e encaminhou a vítima ao Hospital do Juruá em estado de saúde gravíssimo. O jovem foi ferido com nove tiros, sendo um na cabeça, dois no braço, dois no tórax e trêsnas pernas. Após a ação, os criminosos fugiram do local em motocicletas.

Policiais militares estiveram no local e isolaram a área para o trabalho da perícia criminal e realizaram também uma ronda ostensiva, mas não tiveram êxito em prender os autores do crime.

O caso segue sob investigação dos agentes da Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.