Jovem encomenda camisetas falsificadas, cai em golpe e é espancado

De acordo com o boletim de ocorrência, as negociações ocorreram pouco depois da meia-noite, e logo foi marcando um encontro para a entrega das peças, na Rua Eduardo Perez. Segundo a vítima, a pessoa com quem ele estava negociando seria uma mulher.

O jovem conta que foi até o local combinado com um motorista de aplicativo e ao descer do carro foi surpreendido por um homem, armado, que anunciou o assalto e passou a espancá-lo com socos e pontapés, deixando vários ferimentos no rosto.