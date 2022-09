Jovem morre no interior do AC ao ser atingido por árvore durante derrubada

Mais um acidente de derrubada com vítima fatal foi registrado nesta segunda-feira (5), no interior do Acre. Um jovem identificado até o momento como Adriano, que morava em Manoel Urbano, foi atingido por uma árvore e não resistiu à gravidade dos ferimentos, morrendo antes mesmo de receber atendimento médico.

De acordo com informações, ele trabalhava dentro da floresta, na altura do seringal Pavão, Rio Purus, quando sofreu o acidente. O corpo foi resgatado do local e encaminhado para a unidade mista de saúde de Manoel Urbano, mas deverá ser levado para o IML de Rio Branco para a realização do exame cadavérico.

Entre familiares e amigos, o clima é de total consternação já que Adriano era bastante trabalhador e muito querido na região.