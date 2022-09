Jovem morre vítima de derrubada na zona rural do interior do Acre

O jovem Jonathas dos Santos Machado, de 20 anos, morreu vítima de acidente de trabalho, na manhã deste sábado (24), durante uma derrubada em uma colônia no Ramal da Prata, zona rural do município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, Jonathas foi contratado para realizar um trabalho junto com um colega em uma propriedade de um homem identificado como Natalino. O trabalhador acabou cortando uma árvore errada e ela acabou mudando a rota ao cair, vindo a atingir a vítima, que machucou gravemente o quadril e as costelas.

Ao chegar no local onde a dupla estava trabalhando, o proprietário da colônia viu o ocorrido e cortou a árvore que estava em cima de Jhonatan, e foi até outra colônia e pediu ajuda a um vizinho que levou o jovem ainda com vida para o Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia.

No caminho, a caminhonete foi interceptada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que já havia sido solicitado para prestar os primeiros socorros a vítima, que deu entrada no hospital, onde não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois.

O corpo foi removido do Hospital Raimundo Chaar e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como morte acidental, mesmo assim, será investigado.