Jovem piloto acreano estreia em campeonato da Fórmula Vee e chega em 3º

O estreante piloto acreano Pedro Henrique, de 17 anos, alcançou a 3ª colocação na terceira etapa do Campeonato Paulista de Fórmula VEE, disputada neste sábado (24) em Piracicaba, no interior de São Paulo.

Rogério Antunes, pai do adolescente, relatou, com orgulho: “O Pedro tinha a experiência de disputar no kart, mas em fórmula foi a primeira vez. O resultado foi excelente”. É a primeira vez que um acreano ganha destaque nessa modalidade esportiva.

A Fórmula Vee é uma categoria escola que por características do carro e por seu baixo custo é uma ótima opção para aqueles pilotos que saem do kart e buscam maiores desafios, como também para pessoas que buscam apenas um hobby.

No mundo a FVee possui campeonatos em mais de 14 países e aqui no Brasil a categoria teve duas fases, a primeira quando Wilson Fittipaldi Jr junto a um grupo de pilotos, jornalistas e empresários, ajudou a implementar a modalidade no país em 1967, e a segunda, a partir de 2011 quando foi recriada pelo engenheiro Roberto Zulino.