Juliana Bonde deita na cama e faz o que os fãs sempre pediram; FOTO

Arrasou corações! Juliana Caetano, do Bonde do Forró, resolveu apaixonar seus fãs na tarde desta sexta-feira (02) ao surgir com uma roupa pra lá de minimalista e chamou a atenção da galera.

“Oi, amor”, escreveu a musa na legenda da publicação. Já na foto, Juliana Caetano dispensa sua calça, aposta em uma calcinha preta fio-dental e ainda mostra a língua aos fãs, para deixá-los mais apaixonados que o normal. Atualmente, Juliana já ultrapassou a marca de nada mais, nada menos que 6,2 milhões de seguidores.

O clique repercutiu principalmente no Twitter: “Meu deus, o dia que eu tiver uma mulher incrível assim ao meu lado, vou ser o cara mais feliz do mundo”, disse um. “A Juliana é outro nível, eu amo tanto”, apontou outra.

Juliana Caetano fala sobre namorar um caminheiro e anima fãs

Enquanto interagia com seus fãs nas redes sociais, Juliana Caetano respondeu um fã que havia questionado se ela namoraria um caminheiro. Claro, a resposta da influenciadora digital foi simplesmente maravilhosa.

“Eu iria com certeza! Eu acho muito legal dormir dentro do caminhão, tomar banho nos postos de gasolina. Quero casar [com um motorista de caminhão], eu adoraria”, disse Juliana Caetano, vocalista do Bonde do Forró.

A mus também afirmou que já recebeu algumas propostas bizarras nas redes sociais: “O que recebi de mais inusitado foi um homem que queria comprar o meu xixi. Teve outro ainda pior que foi um que pediu para comprar o meu absorvente, mas eu não vendi nenhum dos dois”.