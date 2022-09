Juliette Freire tem contrato encerrado e é demitida da TV Globo

A grande campeã da 21ª temporada do Big Brother Brasil, Juliette Freire, está livre para novas negociações e trabalhos fora da emissora dos Marinho. Isso porque, segundo o colunista Gabriel Perline, a cantora decidiu não renovar seu contrato de exclusividade com a maior emissora do país, e com isso, foi demitida da TV Globo.

A famosa, inclusive, aproveitou que está livre de amarras contratuais para fazer uma participação no programa da Eliana, na emissora do Sílvio Santos, SBT. Nas redes sociais, a apresentadora comemorou a presença de Juliette. “Hoje foi dia de música boa, emoção e uma tarde deliciosa com Juliette Freire. Obrigado pela visita, Ju!”. A entrevista irá ao ar em breve.

No entanto, a não renovação do contrato não impede que a artista trabalhe na emissora futuramente. Juliette está sendo sondada para atuar em “Mar do Sertão”, que estreou recentemente na faixa das 6 da TV Globo. Segundo o diretor Allan Fitterman, a participação de Juliette seria importante para a representatividade da trama.

“Juliette talvez possa fazer uma participação, mas nada foi falado com ela, não rolou um convite. A gente tem uma novela muito representativa. Colocar repentistas no final é muito mais trabalhoso, não tinha sido escrito assim, mas traz graça e identidade. Colocar a Juliette também é trazer representatividade. É uma vontade minha que está em conjunção com a vontade da empresa. A prioridade hoje é ter artistas nordestinos para contar a história”, declarou o diretor em entrevista à Patrícia Kogut.

A estreia de Juliette como atriz, no entanto, depende de alguns fatores. “É uma previsão nossa. Estamos trabalhando para isso, e a Globo também se prontifica para que aconteça. Mas depende de alguns fatores. Só voltaríamos se o Mário (Teixeira) conseguisse entregar os capítulos finais em novembro. Preciso também adiantar as cenas dos protagonistas em duas semanas no estúdio para que eles consigam gravar no Nordeste por pelo menos uma semana, para valer a pena essa ida”, concluiu.