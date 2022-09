Justiça Eleitoral disponibiliza simulador online para que eleitores treinem a votação

Embora no Brasil as eleições aconteçam a cada dois anos, boa parte dos eleitores não sabe ou não está familiarizada com o sistema de votação via urna eletrônica. E para possibilitar um treinamento prévio, a Justiça Eleitoral disponibiliza o simulador de votação.

Com ele, os eleitores podem treinar o voto via web, de onde estiverem, com a utilização de um computador ou até mesmo com um smartphone.

Como se trata de uma ferramenta de treinamento, os candidatos registrados no simulador são fictícios, mas a simulação segue o passo a passo de uma eleição, com a possibilidade de voto em qualquer um dos candidatos registrados, voto de legenda, nulo e branco.

A simulação pode ser feita para qualquer um dos cargos eletivos: presidente, senador, governador e deputados federal e estadual. Acesse o simulador no link abaixo.

https://www.tse.jus.br/hotsites/simulador-de-votacao/