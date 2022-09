“Largo o golpe para ficar com você”, diz criminoso ao flertar vítima de golpe do PIX

Uma tentativa de golpe contra uma estudante de Bauru, no interior de SP, teve um desfecho inesperado. Isso porque o criminoso desistiu do roubo e ainda flertou com a vítima ao se encantar pela sua foto de perfil na rede social.

Ao g1, Priscila Campolim de Campos contou que de imediato percebeu que era golpe pela forma como a mensagem enviada foi escrita. Nela, o criminoso se passou por um representante de um banco.

“Meu contato é referente a uma transação aprovada em meu sistema no valor de R$ 2.769,93 às 13h32. Caso tenha o reconhecimento desta transação digite SIM, caso desconheça digite NÃO”, dizia a mensagem.



A primeira resposta da estudante à mensagem foi direcionada a mostrar ao criminoso que ela já sabia que se tratava de um golpe. Irritado, o golpista retrucou ao confessar que havia clonado o cartão da vítima pelo menos duas vezes: “sei tudo seu”.

Surpreendida, Priscila explicou que, na sequência, o golpista enviou várias informações pessoais dela nas mensagens. Com medo, mas decidida a agir diferente para descobrir como o golpista tinha acesso a tantos dados, a estudante perguntou: “de onde tu pegou essas informações?”.

“Eu não sabia que ele tinha acesso a tudo isso de informação, nem o meu NIS eu sabia, mas ele tinha o número”, lembra.

Na mensagem, o golpista ainda afirma que a estudante é vendedora. Contudo, ela desmentiu novamente ao contar que não trabalha mais na área. Logo depois, Priscila lembra que se espantou com a primeira cantada que o criminoso enviou:

“Nossa Pri. Mas você é uma gatinha hein. Manda uma foto sua para eu ver. Pri, vem se envolver ‘bb'”, flertou o criminoso.

Curiosa com até onde a conversa poderia chegar, a estudante cumpriu o pedido e enviou uma foto ao criminoso, que recuou com a ideia de aplicar o golpe.

“Você é loirinha mesmo. Jesus amado, até largo o golpe para ficar com você. Desculpa aí amiga. ‘Nóis’ tá na luta. Não sabe quem é quem. Você tem entendimento. PIX tá bloqueando. Civil tá atrás. Tá puxado”, recua por mensagem.

O golpista ainda finalizou a troca de mensagem com um alerta: “avisa a família que ‘nóis’ ‘tamo’ na city, para tomar cuidado tá bom. Fica com Deus amiga, desculpa qualquer coisa. Agora vou pro próximo. Quem sabe alguém faz o PIX hoje”, conclui.

“Eu não esperava essa reação dele, achei que ele não fosse nem me responder. Não nos falamos mais, mas fica o alerta porque muitas pessoas caem nesse tipo de golpe, mesmo sendo comum. Então tomem cuidado”, pede a estudante.