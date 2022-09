Larissa Manoela descobre problema de saúde delicado; saiba qual

A atriz Larissa Manoela, de 21 anos, abriu o coração em uma conversa com os fãs, sobre seu estado de saúde. A artista que recentemente viveu as gêmeas Elisa e Isadora no folhetim “Além da Ilusão”, contou nesta terça-feira (20), mais detalhes por meio de sua página oficial do Twitter.

“Ontem através de um ultrassom detalhado eu descobri que além de endometriose eu tenho também ovário policístico. Não é fácil ser mulher. O diagnóstico positivo assusta e confesso dar uma desestabilizada. Mas tô certa de que vou encontrar o melhor tratamento para ambas as doenças”, explicou.

A famosa que ultrapassa a marca de 47 milhões de seguidores somente no Instagram, contará com o apoio dos fãs, da família, dos amigos e, principalmente, do namorado, o ator André Luiz Frambach.

Ontem através de um ultrassom detalhado eu descobri que além de endometriose eu tenho também ovário policístico. Não é fácil ser mulher. O diagnóstico positivo assusta e confesso dar uma desestabilizada. Mas tô certa de que vou encontrar o melhor tratamento pra ambas as doenças!

— Larissa Manoela ✨ (@larimanoela) September 20, 2022

Revelação surpreendente

Esta edição de “A Fazenda 14” mal começou e já está pegando fogo! Na última sexta-feira (16), um dos participantes do reality rural, Thomaz Costa, fez uma revelação curiosa sobre sua antiga namorada, a atriz Larissa Manoela. Em conversa com Ingrid Ohara, o ator revelou que terminou sua relação com a protagonista de “Além da Ilusão” por uma atitude classificada como infantil.

“Eu pensava, até pouco tempo eu pensava que poderia acontecer [voltar a namorar com a atriz]. Só que hoje eu tenho outra cabeça, quero casar. No meu caminho com Cristo, quero uma pessoa que caminhe comigo”, disse Thomaz.

Os famosos namoraram em 2017, chegando a ficarem noivos. Atualmente, Larissa Manoela namora o também ator André Luiz Frambach, que integra o elenco da novela “Cara e Coragem”, atual folhetim das sete da TV Globo.