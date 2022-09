Laura Cardoso vive em casarão em SP, onde ficou reclusa na pandemia; FOTOS

Laura Cardoso foi assunto nesta quinta (22) após participar do “Encontro com Patricia Poeta”, da Globo, depois de meses reclusa por conta da pandemia de Covid.

A atriz de 95 anos aqueceu o coração dos internautas e dos telesctadores após se emocionar com as homenagens do programa. Anteriormente, ela vinha fazendo aparições remotas na TV. A última foi no “Criança esperança”, em agosto.