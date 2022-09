Líderes evangélicos lotam evento para declarar apoio a Gladson, Mailza e Ney

Pastores e outros líderes evangélicos de diversas congregações no Acre se reuniram, na noite desta segunda-feira (12), na casa de eventos Maison Borges, em Rio Branco, em manifestação de apoio à chapa encabeçada pelo governador Gladson Cameli como candidato à reeleição numa coligação de dez partidos e encabeçada pelo Progressistas.

O encontro também foi em celebração à decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em deferir a candidatura a vice-governadora de Gladson Cameli e de Ney Amorim para o Senado na mesma coligação, a senadora Mailza. A Maison Borges, um espaço com capacidade superior a 700 pessoas, estava lotada.

“Nunca tive dúvidas quanto ao deferimento da nossa candidatura, mesmo sabendo que numa campanha eleitoral haja pessoas capazes de tudo a fim de fazer valer seus interesses”, disse Mailza. “Mas sempre confiamos na Justiça de Deus. Agora vamos para a campanha para definirmos esta eleição já no primeiro turno”, afirmou.

O candidato ao Senado Ney Amorim, ao chegar ao evento, comentou o resultado da pesquisa de opinião pública divulgada pela Federação das Indústrias do Acre (Fieac), que o coloca em segundo lugar na preferência do eleitorado. “Para quem está em campanha em apenas 19 dias, considero este número vitorioso. É sinal de que estamos crescendo e que vamos crescer ainda mais nos próximos para chegarmos à vitória”, afirmou Ney Amorim.

“Eu não subestimo números. Mesmo quando eles são negativos. Mas como eles são positivos em relação ao nosso nome, não podemos deixar de manifestar alegria”, disse o governador Gladson Cameli. “Isso só aumenta a nossa responsabilidade com o futuro do nosso povo. Temos 20 dias para ganharmos votos e peço que o povo do Acre nos ajude trazendo os votos que estavam destinados aos nossos adversários. O voto que vem de lá é como se fosse dois votos para nós”, acrescentou.