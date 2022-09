Davi Frota, filho dos globais Carolina Dieckmann e do Marcos Frota, foi clicado em uma aparição rara ao lado da sua mãe no último final de semana, durante o Rock in Rio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Os seguidores de Dieckmann ficaram surpresos, pois o rapaz leva uma vida longe dos holofotes e não era visto há muito tempo. Isso porque ele leva uma vida bem discreta, ao contrário da mãe famosa.

Leia a matéria completa em TV Foco.