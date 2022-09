Longo convida população para audiência de fiscalização da lei que proíbe fogos com barulho

Será realizada nesta quinta-feira (15), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a audiência pública idealizada pelo deputado Pedro Longo, que tem o objetivo de discutir as estratégias de implementação, fiscalização e impactos sociais da lei de sua autoria que proíbe o uso e a comercialização de fogos de artifício com estampido em todo o território acreano.

A proposta de nº 3.939, de 26 de abril de 2022, busca evitar sérios problemas à saúde de pessoas e animais em situação de vulnerabilidade e com hipersensibilidade auditiva, como idosos, autistas, por exemplo.

O evento que está programado para iniciar às 10h, no plenário da Casa do Povo, conta com a participação confirmada de autoridades, representantes de órgãos e entidades do Estado e outros parlamentares que apoiam a causa – bem como os membros de associações e movimentos ligados às causas animais e do espectro autista.

A audiência aberta a todo público interessado também será transmitida ao vivo pelos perfis da Aleac no Youtube, Facebook e Instagram.

“Contamos com a presença de todos aqueles que também entendem a importância dessa lei. As discussões serão fundamentais para que a gente consiga implementar as medidas estabelecidas da melhor forma possível”, destacou o líder do Governo e autor da proposta.