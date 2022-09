Longo participa de encontro com defensores-gerais de todo o Brasil e recebe elogio de Gladson

O deputado Pedro Longo participou nesta quinta-feira (22) de uma visita institucional à Assembleia Legislativa e ao Palácio Rio Branco feita por defensoras e defensores-gerais de 17 estados brasileiros e o Distrito Federal no Acre.

A ocasião é parte da programação da 66ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege), que acontece na manhã desta sexta (23). Essa é a primeira vez que o Estado sedia o evento.

O líder do Governo acompanhou a visita ao lado do governador Gladson Cameli.

“Importante participar de um momento tão significativo para a Defesoria Pública do Acre, que é uma instituição que possui um papel imprescindível para a manutenção dos direitos dos nossos acreanos, e também substancial para a história do nosso Estado. Seguiremos lutando para que as entidades do Estado tenham o seu trabalho respeitado e validade, contribuindo para o desenvolvimento do que entendemos como sociedade acreana”, salientou.

Presentes na solenidade o presidente do Conselho Nacional de Corregedoras e Corregedores Gerais (CNCG), Marcus Edson de Lima, a presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep), Rivana Barreto Ricarte, a presidente da Associação de Defensoras e Defensores Público dos Acre (Adpacre), Aryne Cunha, o vice-presidente do Condege e defensor-geral do Amazonas, Ricardo Queiroz de Paiva, além de representantes de 17 estados mais o Acre e o Distrito Federal.

Cameli aproveitou a ocasião para elogiar o trabalho que Longo vem desempenhando na Aleac.

“Por onde ando e passo, me sinto muito orgulhoso em compartilhar com as pessoas o fato de que você é um exemplo de líder, que faz o seu papel de forma brilhante lutando pelo Governo e pelo nosso povo. Obrigado por tudo isso”, defendeu o chefe do executivo.