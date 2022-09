Lotofácil da Independência sorteia R$ 180 milhões hoje; veja chances de ganhar e números mais sorteados

Veja no quadro abaixo como aumentar as chances de ganhar na Lotofácil e quanto custa:

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 2,50 e o apostador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta feita para a Lotofácil não precisa mais ser no volante específico da Independência.

No portal Loterias Caixa é possível adquirir um combo especial do sorteio, com 12 apostas, bem como outros combos contendo apostas de outras modalidades além do concurso especial. Também é possível apostar pelo app Loterias Caixa.

É possível fazer no máximo 10 apostas por Bolão, em caso de bolões com 15, 16, 17 ou 18 números; no máximo 6 apostas por bolão com 19 números, e, no máximo, 1 aposta por bolão com 20 dezenas marcadas.