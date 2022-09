Luan Santana leva noiva para conhecer o Pantanal e comem carreteiro no meio do mato

O cantor Luan Santana levou a noiva, Izabela Cunha, para conhecer o Pantanal de Mato Grosso do Sul. Entre um passeio e outro, o casal tirou um tempinho para comer um arroz de carreteiro, comida típica dos boiadeiros, embaixo de uma árvore e no meio do mato. O clique (foto acima) foi compartilhado nas redes de fãs do casal.