Luísa Sonza deixa escapar ficada com ex-BBB Paulo André

A cantora Luísa Sonza que retornou ao palco do Rock in Rio nessa sexta-feira (9), para participação especial em um musical em comemoração à edição de 1985 do festival, foi entrevistada pelo canal Multishow e acabou deixando escapar uma ficada com o ex-BBB22, Paulo André.

Em um bate-papo descontraído para as redes sociais do canal de entretenimento da Globo, a cantora deu risada quando Ana Clara Lima perguntou sobre o affair entre os dois: “Eu lembrei de uma fofoca, tu pegou o PA?”, quis saber a apresentadora do Multishow. Sem conter o riso, Luísa Sonza se leventou da cadeira, brincando que deixaria a entrevista.

“Eu não falo de BBB, eu não falo dessas coisas gente, pelo amor de Deus!”, pediu a dona do hit “Penhasco” aos risos. O vídeo virou assunto nas redes sociais e internautas, é claro, repercutiram: “Só dela sair já respondeu a pergunta”, disse um. “Se entregou. Com essa reação nem precisa responder”, acreditou outro.

Vale lembrar que os boatos que Luísa Sonza e Paulo André teriam se envolvido, começou em maio durante um show do cantor Thiaguinho, que aconteceu em Vitória, Espírito Santo, as informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles. Em suas redes sociais, Luísa Sonza se pronunciou na época sobre os rumores:

“Odeio quando colocam palavras na minha boca. Se quiserem falar tô nem aí minha vida já é exposta pra caramba e isso não me afeta, mas poxa além de falar da minha vida ainda colocam palavras na minha boca aí a Lulu fica chateada né gente? e ainda passo de faladora coisa que eu odeio”, começou dizendo Luísa Sonza.

E continuou, declarando que não confirmou nada a jornalista nenhum: “Eu não falo com quem eu fico ou não pra jornalista nenhum, não falo nem pros meus amigos. Tem gente falando que confirmei coisa pra jornalista, eu lá vou falar de ficada minha? Eu vou falar é de trabalho q ganho mais dinheiro kkkkk literalmente”, ironizou Luísa Sonza.