Lula chama Bolsonaro de “fascista” e diz que ele usa bandeira nacional

Em comício em Santa Catarina, neste domingo (18/9), o ex-presidente e candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou o presidenteJair Bolsonaro (PL) de “fascista” e disse que ele usa politicamente a bandeira nacional, porque não tem um partido político próprio.

“Normalmente um fascista que não tem partido político, que nunca organizou um partido político, que não gosta do povo, que não respeita ninguém ele diz o seguinte: ‘O meu partido é o Brasil’. E eu queria dizer para ele que o Brasil não é partido, o Brasil é o nosso país. E que essa bandeira do Brasil aqui não é bandeira de um partido, essa bandeira aqui é a bandeira de 215 milhões de brasileiros que amam este país”, afirmou Lula em Florianópolis.

Em seguida, segurando as bandeiras do Brasil e do PT, Lula prosseguiu: “Ele utiliza essa bandeira porque ele não tem o orgulho que eu tenho de dizer: esse é o meu partido. Essa bandeira é do meu país e essa bandeira é do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, que muito me dá orgulho”.