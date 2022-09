Lula não vai ao debate do SBT neste sábado; Bolsonaro confirmou presença

O candidato do PT à presidência da República, Luís Inácio Lula da Silva, deverá ser o grande ausente no debate previsto para este sábado (24), a partir das 18h15 (horário de Brasília), no SBT.

Líder nas pesquisas eleitorais, o petista teria decidido não participar do evento. Jair Bolsonaro (PL), o presidente e candidato à reeleição e que está em segundo lugar na corrida presidencial como principal adversário do petista, confirmou participação.

O debate irá ao ar em parceria entre o SBT e o pool de veículos formado por Estadão/Rádio Eldorado, CNN, Terra, Veja e Rádio Nova Brasil. Os participantes são definidos com base no número mínimo de deputados federais (cinco) eleitos pelos partidos.

Lula justificou a ausência afirmando que já havia marcado dois comícios para a data, em São Paulo.

No debate, não haverá plateia no estúdio e o número de assessores será limitado. Os candidatos ficarão, da esquerda para direita, posicionados assim: Felipe D’Avila, Soraya Thronicke, Simone Tebet, Bolsonaro, Ciro Gomes e Padre Kelmon. O jornalista Carlos Nascimento conduzirá o debate.

Quanto à ordem das perguntas, Simone Tebet será a primeira e escolherá quem responderá. O segundo, Jair Bolsonaro; o terceiro, Ciro Gomes; a quarta, Soraya Thronicke; o quinto, Padre Kelmon; e o sexto, Felipe D’Avila.

O sorteio foi realizado virtualmente na segunda-feira (19), com a participação de assessores dos candidatos. O debate será dividido em quatro blocos, com duração total de cerca de duas horas. A previsão de término é às 20h15. Os candidatos se enfrentarão diretamente em dois dos quatro blocos. Nos demais, responderão aos profissionais que compõem o pool.

A TV Globo também realizará, três dias antes da eleição, no dia 29 de setembro, próxima quinta-feira, outro debate entre os candidatos que almejam ocupar o Palácio do Planalto. Os presidenciáveis ainda devem confirmar se comparecerão.

Veja quem vai ao debate:

Jair Bolsonaro (PL)

Ciro Gomes (PDT)

Simone Tebet (MDB)

Soraya Thronicke (União Brasil)

Felipe D’Avila (Novo)

Padre Kelmon (PTB)