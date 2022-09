Luva de Pedreiro declara fim de carreira e empresário se manifesta; veja

O empresário e ex-jogador de futsal Falcão, responsável pelo agenciamento do Luva de Pedreiro, se manifestou sobre a notícia da pausa na carreira, que o influenciador digital anunciou recentemente. Luva gravou um vídeo no Instagram, dizendo que está abandonando a carreira, e postou as imagens na web na manhã desta terça-feira (13).

“Amigo, descanse, viva sua vida como você decidir! Estamos aqui sempre para te apoiar! Não esqueça que você faz muita gente feliz”, comentou Falcão, que cuida da carreira de Luva de Pedreiro desde que veio à tona a polêmica com o antigo empresário do influencer, que foi acusado de fazer contratos com cláusulas abusivas.

Iran de Santana Alves, criador de conteúdo, quebrou recordes de engajamento voltados para seus vídeos de lances jogando futebol. Mas, mesmo com a fama internacional, viajando para diversos países, fechando contratos com marcas esportivas grandes, o influencer surpreendeu os fãs falando sobre a decisão de parar com os trabalhos.

“Fala minha tropa, galera, todo mundo tá pensando que eu fui hackeado aí, não fui hackeado não. É porque eu apaguei os vídeos mesmo, eu parei mesmo, galera. [Vou] viver minha vida normal, sossegado daquele jeito. A equipe que eu tô são os melhores do mundo, tudo gente boa, faz parte da minha família, mas foi uma decisão minha mesmo de parar”, disse Luva de Pedreiro.

Luva de Pedreiro faz discurso sobre igualdade

Recentemente o influencer digital Luva de Pedreiro se manifestou na web para mandar um recado ao fãs, em uma série de stories gravados na noite do último domingo (11). O produtor de conteúdo falou sobre respeito e igualdade, independente de fama ou não, fazendo um discurso aos milhares de seguidores.

“Minha tropa antes de fazer mais uma viagem de trabalho, passando pra dizer que somos todos iguais, independente de ser famoso ou não, vamos sempre se respeitar…. Com Deus no coração”, afirmou Luva de Pedreiro, em sua conta no Instagram, que conta com mais de 18 milhões de seguidores e internautas que sempre te acompanham.