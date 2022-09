Luva de Pedreiro é homenageado com prato feito de R$ 89 no Paris 6

O influenciador baiano Iran Ferreira conhecido na internet como Luva de Pedreiro, anunciou em seu perfil no Twitter que ganhou dois pratos com seu nome no restaurante Paris 6. O bistrô é conhecido por homenagear famosos nas criações do cardápio.

O primeiro é uma refeição principal, fazendo alusão ao famoso prato feito, ou PF. O carré de bouef à “Luva de Pedreiro” é composto por cubos de filé-mignon salteados ao alho, acompanhados de arroz, feijão, farofa, banana à milanesa e dois ovos fritos. O valor é R$ 89. O segundo é um pudim de leite. A sobremesa é incrementada com raspas de limão siciliano, ao preço de R$ 35. “Agora sou comível. Tinha que ser nosso tradicional feijão com arroz”, comemorou Luva na publicação. A notícia dividiu opiniões na web. Alguns internautas acharam os preços exorbitantes. “É engraçado porque os bobões vão no Paris 6 pagar uma fortuna para comer arroz, feijão e ovo”, disse um usuário da rede social. “Pior que quem vai pagar mais de 100 conto num prato de arroz, feijão e ovo no paris 6 é um pobre que juntou a grana de 3 meses de salário, para ter um dia de luxo porque o luva de pedreiro venceu na vida”, comentou outro. “Tem um prato do luva de pedreiro no Paris 6, o prato é um PF que achamos por aí por 20 conto, mas vão cobrar 150”, criticou mais um.