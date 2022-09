Luva de pedreiro será empresariado pelo tiktoker mais seguido do mundo; confira

Luva de Pedreiro está prestes a promover mais uma mudança em sua carreira, após deixar para trás Allan Jesus quem ficará pelo caminho é Falcão. O novo encarregado pela carreira do jovem influenciador é o tiktoker Khaby Lame. Com mais de 149 milhões de seguidores, o senegalês é um dos maiores nomes da rede social e tem uma trajetória de vida que se assemelha muito a de Iran Ferreira. A coluna LeoDias te mostra um pouco de quem é esta figura.

Fama repentina e vídeos característicos

No início de 2020, enquanto o mundo vivia o início da pandemia de covid-19, Khaby Lame também se encontrava em uma situação delicada. O jovem havia acabado de ser demitido de uma fábrica onde trabalhava na cidade de Chivasso, na Itália, onde vive desde a infância, por conta das paralisações causadas devido à doença. Como muitos, Khaby procurou uma forma para passar pelo tédio e aflição do isolamento e encontrou no Tik Tok a fórmula ideal.

Assim como Luva de Pedreiro, o influenciador senegalês passou a fazer vídeos de humor, onde debochava de outros vídeos que seriam supostas dicas para facilitar a vida. Mesmo sem usar um bordão característico como o “receba” de Iran Ferreira, em pouco tempo os vídeos de Khaby Lame viralizaram por todo o mundo e o jovem encontrou no Tik Tok como uma forma de vida.

O dinheiro que ganhou com as redes sociais mudou a vida de Khaby Lame que antes morava em casa cedida pela prefeitura de sua cidade na Itália voltada para “pessoas em situação de exclusão social” e agora vive em um luxuoso apartamento na cidade de Milão. “Não é simples influenciar as pessoas. Brinco nos meus vídeos e sempre procuro não desrespeitar ninguém, não cair em nenhuma forma de discriminação”, disse o influenciador em uma entrevista concedida recentemente.

Encontro com Luva de Pedreiro e novo passo na carreira

Há poucas semanas, um vídeo em que Luva de Pedreiro era um “visitante indesejado” em sua residência viralizou nas redes sociais. O encontro se deu graças a compromissos comerciais do influenciador brasileiro na Europa. Khaby aproveitou também para visitar clubes de futebol na Itália com o brasileiro, como, por exemplo, a Juventus.

Administrando a carreira de Luva de Pedreiro, Khaby Lame dará um novo passo na carreira, a de empresário no meio de influenciadores digitais e já com um nome global ao seu lado.