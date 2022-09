Luva finge abandono e assina com outro empresário; saiba quem

O futuro profissional de Luva de Pedreiro já está definido, e, se esta é a notícia que você tanto esperava da coluna LeoDias, então RECEEBA!! O maior influenciador esportivo do Brasil nunca pensou em desistir da carreira.

A verdade por trás disso é que Iran Ferreira simplesmente criou toda a situação para poder ser empresariado pelo tiktoker mais seguido do mundo, o senegalês Khaby Lame, de 149 milhões de fãs. Com isso, é oficial que Falcão foi literalmente passado para trás.

A sondagem teve início em agosto, quando Luva foi recebido pelo influenciador em sua casa em Milão, na Itália. E não demorou muito para que nossa reportagem descobrisse que a ideia sobre o “abandono” de carreira fosse, acredite, para sair numa boa com as pessoas que o ajudaram, e por aí entende-se o próprio Falcão e sua equipe.

Mesmo sem contrato com o ex-jogador de futsal e empresário, a carreira de Iran Ferreira desde o imbróglio com Allan Jesus ficou sob responsabilidade de Marcelo Seiroz na Desafio Um Pra Um. Já a rescisão poderá acontecer a qualquer momento, como já adiantado neste espaço. Mas Luva não quer problemas, todos os seus compromissos com as marcas serão cumpridos.

Conheça Khaby Lame!

Khaby Lame e Luva chegaram a gravar um vídeo de humor juntos, em que o brasileiro interpreta um “visitante intrometido” na casa de Lame.

A carreira de tiktoker do senegalês bombou quando ele começou a satirizar vídeos virais, desmistificando truques que supostamente facilitariam nossa vida, mas sem dizer uma palavra sequer e sempre olhando para a câmera com uma expressão engraçada, sua marca registrada.

Só no Instagram, Khaby Lame movimenta cerca de 79 milhões de seguidores. Fã de Will Smith., com quem sonha atuar em um filme, em recente entrevista ele falou sobre a responsabilidade que tem em mãos devido ao seu poder de influência.

“Não é simples influenciar as pessoas. Brinco nos meus vídeos e sempre procuro não desrespeitar ninguém, não cair em nenhuma forma de discriminação — disse ele.