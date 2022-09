Mãe fala sobre a morte de dois filhos por suicídio; veja

Antes de contar o que aconteceu com os meus filhos, quero deixar bem claro uma coisa: Felipe, meu mais velho, não sofria de depressão. Era um jovem alegre, cheio de amigos, frequentava a igreja, tocava violino, estava no segundo ano do ensino médio, era um ótimo aluno e uma criatura doce. Tinha muitos sonhos e planos. Se alguém me perguntasse: ‘Qual é o seu maior medo em relação aos seus filhos?’ Responderia: ‘Acidente, doença, bala perdida’. Jamais teria citado suicídio. Não fazia parte do nosso contexto.

Aos 15 anos, Felipe se apaixonou por uma moça da igreja. Ela tinha cinco anos a mais do que ele, e aí começou o problema: a mãe dela não permitiu o namoro. Essa impossibilidade causou uma tristeza no meu filho. Eu estava sempre ao seu lado, fazendo com que lidasse com aquela situação da melhor maneira possível. Até que a mãe da jovem, um ano depois, finalmente, deu o tão aguardado consentimento. Jamais vou esquecer a felicidade que compartilhamos quando ele me transmitiu a notícia, fiquei com o coração leve pela alegria dele. Porém, as restrições aos encontros permaneceram, e os dois passaram a se desentender.

Na tarde do dia 14 de julho de 2016, estava no trabalho (sou gerente administrativa de uma empresa), assim como meu marido. Minha filha, Eva, estava na casa da minha mãe. Davi e Felipe estavam em casa. Felipe e a namorada discutiram pelo telefone (depois, fiquei sabendo por meio de mensagens que ela falou para terminarem a relação) e, na sequência, ele disse ao irmão que iria sair. Logo depois, Davi me avisou que ia para a academia e que o irmão tinha saído e deixado o celular e a chave em casa. Na hora, imaginei: ‘Foi à casa da namorada’.