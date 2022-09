Mãepeutas: no Acre, grupo promove encontro e incentiva autocuidado para mães de autistas

Os cuidados com um filho autista é uma demanda que exige muito de quem se dedica à isso. A maternidade, que é sempre uma função de muito comprometimento, se torna ainda mais intensa e desafiadora com uma grande jornada de terapias e estudos necessários para o desenvolvimento adequado dos filhos. Não é incomum relatos de exaustão das mães que cumprem esse papel tão dedicado. Pensando nisso, um grupo de mães desenvolveu o projeto “Mãepeutas autocuidado”, que vai promover, a partir dessa sexta-feira (30), às 19h30, no auditório Manuel Alves do Centro de Convenções da UFAC, um momento para que as mães de crianças e jovens autistas possam focar e cuidar de si.

A ideia é incentivar o autocuidado para essas mulheres com sobrecarga de cuidadoras e que, muitas vezes, esquecem-se de si. As ações são destinadas a todas as mães de autistas, independente se já fazem parte do projeto mãepeutas do Acre ou não.

Os encontros surgiram da ideia da presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo da OAB/AC, advogada Leilane Campos (mãe e esposa de autista), de ações voltadas para as cuidadoras com o lema “Quem cuida, de quem cuida?” quando da escrita do Programa Mãepeutas para submissão à PROEX/UFAC, criou-se um grupo no WhatsApp para melhor comunicação. As mães criaram uma agenda de autocuidado compatível com suas expectativas no intuito de ser um momento voltado para o autoconhecimento e autocuidado.

As ações são gratuitas. Os encontros começam em setembro e têm agenda programada para o mês de outubro, já reservada uma surpresa para novembro: o sorteio de um ensaio fotográfico. E, nesta sexta, início das atividades, será sorteado um combo oferecido pela Design e Micropigmentadora Halyne Lessa, com design de sobrancelhas com hena, cílios look francês e buço. As mães interessadas em participarem podem entrar em contato via WhatsApp pelo número (68) 99212 – 7631 (Mirza) ou se dirigirem até o local.

As reuniões serão oferecidas regularmente pelo Programa de Extensão da UFAC “Mãepeutas”, juntamente com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo da OAB/AC, Programa Autismos (UFAC) e a Associação Família Azul do Acre (AFAC).

De acordo com Mirza da Costa Lopes, servidora e coordenadora do Programa de Extensão da UFAC “Mãepeutas do Acre”, o projeto Mãepeutas foi um sonho desde sempre que conseguiu transformar em um programa de extensão e com ele têm alcançado escolas, mães, parcerias junto a órgãos, tudo para dar atenção também às demandas que sobrecarregam as mães de crianças autistas como ela.

“Antes, nossas ações eram restritas somente aos grupos de WhatsApp e redes sociais, embora eu sempre buscasse alcançar outras mães. Só que agora, com os encontros presenciais, tudo o que a gente pensa é no coletivo, juntamente com vários parceiros para fazer acontecer, a ideia é continuar sempre com esses projetos”, garante.

Com informações de Fany Dimytria, da assessoria.