Mailza comemora decisão do TRE com orações em encontro com pastores

O deferimento de sua candidatura à vice-governadora do Estado nas próximas eleições pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em sessão registrada na tarde desta segunda-feira (12), será comemorado pela senadora Mailza Gomes numa grande reunião com lideranças evangélicas na noite de hoje na casa de eventos Maison Borges, no Distrito Industrial.

A candidatura de Mailza, que vinha sendo impugnada pelo Ministério Público Eleitoral, foi aceita por unanimidade dos juízes eleitorais, assim como também o registro de Gladson Cameli concorrendo a mais um mandato.

Mailza e Gladson não falaram ainda sobre a vitória. A assessoria de Mailza informou que ela está reclusa, em orações de agradecimento pela decisão da corte eleitoral e que só deve falar sobre o assunto à noite, na reunião com as lideranças evangélicas. Gladson Cameli também deve comparecer ao evento e falar sobre o assunto.

A decisão do TRE bateu com o que estabeleciam os advogados de defesa da chapa encabeçada por Galdfson Cameli, Cristopher Mariano e Erick Venâncio. Eles defendiam que não haveria razões para a inelegibilidade da candidatura a vice de Mailza, por improbidade administrativa na época em que ela foi secretária municipal de Senador Guiomard, na gestão de James Gomes, seu ex-marido.