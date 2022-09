Mailza Gomes participará de reunião que discutirá solução sobre o piso salarial da enfermagem

A senadora e candidata a vice-governadora, Mailza Gomes, participará na próxima segunda-feira (19), de uma reunião que tem como objetivo discutir uma solução sobre o piso da enfermagem. O encontro foi convocado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que busca alternativas para viabilizar financeiramente o pagamento do piso salarial à categoria.

Enquanto esteve tramitando no Senado, Mailza votou sim para que a categoria conquistasse o piso salarial, pensando desta forma na valorização desses profissionais.

A convocação do presidente do Senado aconteceu um dia após o Supremo Tribunal Federal formar maioria pela manutenção da decisão do ministro Luís Roberto Barroso, o que inviabilizou o piso salarial nacional da categoria.

De acordo com Pacheco, isso “não sepulta o piso nacional da enfermagem, mas o suspende, algo que o Congresso Nacional evidentemente não desejava”. “Diante da decisão colegiada do STF, cabe-nos agora apresentar os projetos capazes de garantir a fonte de custeio a estados, municípios, hospitais filantrópicos e privados”, afirmou.

Mailza Gomes já declarou abertamente o apoio aos profissionais de enfermagem. “Sou favorável a um piso para a categoria que confira remuneração adequada aos mais de 2,4 milhões profissionais de enfermagem no Brasil e aos mais de 10 mil acreanos, dentro de condições dos limites orçamentários de estados e municípios. Esses profissionais precisam de total valorização e podem contar com meu compromisso e apoio”, disse.