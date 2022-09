Mais de 30 mil eleitores estão aptos para votar em Sena Madureira no próximo dia 2

A cidade de Sena Madureira, segundo dados do TRE, continua sendo o terceiro maior colégio eleitoral do Acre, ficando atrás somente de Cruzeiro do Sul e Rio Branco.

No próximo dia 2, data da votação do 1º turno, 30.369 eleitores estão aptos a irem às urnas. Isso engloba os moradores da zona urbana e também da zona rural. O número é superior ao verificado em 2020 quando ocorreu a escolha de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

O Tribunal Regional Eleitoral vem chamando a atenção para o horário de votação que mudou em 2022. Dessa forma, a votação começa às 6 horas da manhã e termina às 15 horas.

Em Sena Madureira, o treinamento dos mesários começará na próxima segunda-feira, 12 de setembro.