Famílias obrigadas a deixar terreno do Estado são atendidas pela Defensoria no ponto facultativo

Mais de 80 famílias procuraram a Defensoria Pública do Estado (DPE/AC) na manhã desta terça-feira (6), em busca de reverter a decisão judicial de reintegração de posse em favor do Estado, que ordena a saída imediata da ocupação localizada no bairro Defesa Civil, em Rio Branco, sob pena de multa.

A subdefensora pública geral Roberta Caminha coordenou o atendimento que contou com a participação do coordenador do Núcleo da Cidadania, defensor público Celso Araújo e de 15 assistentes jurídicos.