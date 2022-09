Mais de 87% dos candidatos às eleições de 2022 no Acre já cumpriram prestação parcial de suas contas

A maioria dos candidatos que disputam as eleições de 2022, faltando 10 dias para o pleito, já enviou as prestações de contas parciais para o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), cumprindo uma exigência prevista na Resolução nº 23.607/2021.

De acordo com dados do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), a maioria dos candidatos às Eleições 2022 no Acre, aproximadamente 87,20%, já enviaram as prestações de contas parciais no prazo estabelecido pelo art. 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2021, para o período de 9 a 13 de setembro.

O TRE lembra que os candidatos que deixaram de apresentar tempestivamente as contas parciais devem estar atentos porque a legislação atribui a essa omissão infração de natureza grave a ser apurada por ocasião do julgamento da prestação de contas final, que, de acordo com o art. 49, caput, da citada norma regulamentar, deve ser apresentada até o dia 1º de novembro, para os candidatos que concorreram no 1º turno do pleito.