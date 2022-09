Maitê Proença explica fala polêmica que causou seu término

Em bate-papo com Gabriela Prioli, para o canal À Prioli, Maitê Proença resolveu se manifestar mais uma vez sobre a reação do público diante de seu relacionamento com a cantora Adriana Calcanhotto, que chegou ao fim recentemente.

Proença falou sobre as críticas que sofreu da comunidade LGBTQIA+ por dizer preferir que Calcanhotto fosse um homem: “Toda vez que temos um relacionamento não convencional, os convencionais gritam. Uma mulher mais velha com um rapaz mais jovem, uma pessoa branca com uma pessoa negra, relacionamentos gays, lésbicos”, disse. “As pessoas daquele grupo, daquele nicho, também gritaram um pouco. Porque torcem o nariz, olham com desconfiança”.

Segundo a artista, nunca houve intenção de gerar tanta polêmica em sua fala : “Na minha cabeça é como se eu estivesse falado que gosto mais de morenas, mas ela é ruiva. Então como eu gosto tanto dela, acho ok que ela seja ruiva. Ela tem outras coisas interessantes e legais que eu gosto, que isso fica menor. Ser mulher é apenas uma característica”.