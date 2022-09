Maitê Proença revela que já foi viciada em chá de ayahuasca

Em uma entrevista com Angélica, nessa segunda-feira (5/9), Maitê Proença contou que, por cerca de três anos, esteve viciada no chá de ayahuasca. “Eu tomei todas as drogas que eu quis tomar”, disse a famosa, explicando seu processo de autoconhecimento.

“Eu tomei Ayahuasca por três anos seguidos. Fiquei fanática e, ainda bem, porque não teria tido efeito se não tivesse sido fanática”, expôs a artista, que está fora da TV desde sua saída conturbada da Globo. “Foi ótimo ser fanática. Eu fui sem ego, sem pensamento, para fazer uma experiência de autoconhecimento”, acrescentou a eterna musa.

Ainda na conversa, Maitê Proença explicou que o chá faz parte de um ritual. “O daime [ayahuasca] não é uma droga”, ressaltou. “Tanto que eu ia com medo, com palpitações, porque, todas as vezes, era uma nova conquista para mergulhar dentro de mim. Foi um divisor de águas. Eu era uma pessoa e virei outra. É transformar para quem”, completou.

Leia a matéria completa no TV Foco.