Malvino Salvador desabafa, defende Bolsonaro e critica Globo

Malvino Salvador saiu em defesa do presidente Jair Bolsonaro (PL) e criticou a Globo, emissora no qual trabalhou por 20 anos. Em entrevista ao podcast Cara a Tapa, apresentado por Rica Marrone, o ator afirmou que o candidato à reeleição cometeu erros, mas é bem intencionado e estaria sofrendo com o massacre da mídia.

“Bolsonaro tem boas intenções, mas faz algumas escolhas erradas, principalmente na forma de se comunicar. Nem todo governo é sempre assertivo ou errado. Acho que ele está sendo massacrado pela mídia de uma forma desonesta. Deveria ter espaço pra se mostrar também o que faz de bom”, opinou Malvino.

“Tem erros ali também, como os ministérios, que deveriam ser melhores vistos; a cultura, que deveria ter um olhar diferenciado e não entrar em guerra. O Ministério da Educação também precisava ser diferente”, criticou em seguida.

Sem contrato com a Globo desde 2020, o artista afirmou que tem se decepcionado com o segmento jornalístico da emissora. “Eu falo de peito aberto: Eu acho que o jornalismo tem que ser isento. Não pode tomar lado de maneira alguma. Quem tem que formar a consciência é a pessoa, que tem que ter acesso aos dois lados da moeda”, avaliou.

“A Globo é nota 10, mas eu acho que ela pode rever. Na parte da dramaturgia é brilhante, mas o Jornalismo é que me decepcionou um pouco. Fico triste”.

“Ela é uma das maiores emissoras do mundo. É um orgulho grande dizer isso. Ela prima pela excelência, mas não tem que ter viés ideológico, principalmente no Jornalismo. Tem que ter o máximo de isenção possível”, concluiu.