Marcelo Bimbi presta queixa na delegacia após acusação de calote

Marcelo Bimbi, modelo e ex-participante de realitys da Record, com passagem pelo Power Couple Brasil e A Fazenda está passando por um grande perrengue no Acre. O político foi acusado de não pagar uma de suas supostas funcionárias, durante o trabalho nas eleições. Por meio do Instagram, o famoso abriu o jogo e desmentiu a história exibindo provas.

“Depois da coletiva de imprensa aqui no nosso comitê. Estamos fechando aqui agora e indo para a delegacia prestar queixa contra todas as acusações, com todas as provas aqui e mostrar a verdade. Mostrar que a verdade está do nosso lado e que não vamos nos calar”, disparou Marcelo Bimbi indignado com a situação. Após alguns instantes, o modelo e ex-jogador de futebol apareceu tranquilizando os fãs.

“Fala, galerinha! Já estou aqui em frente da delegacia, onde vou prestar queixa com todas as provas aqui, sobre as acusações que eu recebi. Política é coisa séria, usar nosso nome é coisa séria e principalmente com uma pessoa que nem eu que estou trabalhando todo certinho. Contratei as pessoas e todas pagas aqui. Quem inventou isso, quem me acusou disso vai ter que provar porque eu já estou na delegacia e vou prestar queixa”, completou Bimbi.

O ex-peão Marcelo Bimbi mostrou o boletim de ocorrência após prestar queixa por calúnia e difamação: “Simples e objetivo, acusou tem que provar. O boletim de ocorrência está feito e com todas as provas em mãos. Não irão tirar proveito nosso, não irão nos acusar e eu não irei ficar calado. Agora é assim: ‘Falou, amigo? Vamos para a delegacia’. Está aqui tudo pago e tudo pago. Quem trabalhou e assinou, recebeu o dinheiro público. Com verba federal não se brinca, verba pro povo trabalhar. Está aqui, amigo!”

“Estou esperando todos vocês que me acusaram na delegacia para prestar depoimento e tragam suas provas, as que vocês não tem. Agora na mão da Justiça, tudo provado”, disse o artista. Para finalizar, Bimbi postou um vídeo mostrando o contrato de uma das supostas colaboradoras, que disse ser contratada pelo próprio e não assinou o documento.

A voz de um terceiro aparece no registro, defendendo a versão de Marcelo: “O contrato dela não está assinado. Não fomos de acordo com a contratação dela e não contratamos ela para trabalhar. O que ela queria era receber sem estar trabalhando e dinheiro público, é dinheiro sério”.