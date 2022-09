Marcelo puxa lista de jogadores sem clube na Europa; confira

Sem jogar desde janeiro, quando deixou o Galo, Diego Costa tem conversas avançadas com o Rayo Vallecano, onde se destacou na Espanha no início da carreira. A contratação, porém, esbarra na resistência do atual técnico do time, Andoni Iraola. Segundo a imprensa espanhola, o treinador ameaçou pedir demissão caso aconteça o acerto com Diego Costa.