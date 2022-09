Marcia Bittar intensifica agendas em Rio Branco e é abraçada pelo povo

Faltando apenas quatro dias para a votação, a candidata ao Senado Federal Marcia Bittar (PL), tem intensificado suas agendas na capital acreana. Nesta terça-feira, 27, Marcia participou de agendas nos bairros da parte alta da cidade e do bairro Sobral.

Pela manhã, ao lado de amigos, simpatizantes e apoiadores, a candidata fez uma grande caminhada pelos comércios do bairro Placas, na parte alta de Rio Branco, junto com os candidatos a deputados federais Sargento Paz e Coronel Eudemir.

Ainda na parte alta, Marcia realizou outra caminhada, desta vez nos bairros Tancredo Neves e Montanhês. Sempre bem recepcionada por onde passa, conversou com empresários e moradores apresentando suas propostas e bandeiras.

Acompanhada do empresário e candidato a deputado estadual Pedro do Dayane, Marcia Bittar encerrou as agendas do dia numa grande reunião no bairro Sobral. Com um discurso pautado no desenvolvimento, a candidata reforçou o compromisso com os valores da família e falou da necessidade da eleição de candidatos alinhados com o presidente Jair Bolsonaro.

“Nosso presidente não precisa de senadores e deputados apenas para defender Bolsonaro, mas precisa de parlamentares que acreditem em um real projeto político de Brasil, pautado no agronegócio, no desenvolvimento e na proteção das nossas famílias. Foi o agro que salvou o Brasil durante a pandemia e eu creio que essa será a atividade que irá salvar o Acre da situação que estamos. Temos uma vocação natural para o agronegócio, somos os herdeiros desta terra e temos o direito de explorar com responsabilidade”, pontuou a candidata.