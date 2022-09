Márcia Bittar lota ruas em motocarreata e mostra fôlego na reta final

Nesta quarta-feira, 28, a candidata ao Senado Federal Marcia Bittar (PL), participou de uma grande caminhada pelos comércios do bairro Bosque, na região central da cidade. Acompanhada de membros da Igreja Universal e de Tia Katiane, candidata a deputada estadual, Marcia apresentou aos comerciantes da região as bandeiras e propostas que deve defender no Senado Federal.

Seguindo a extensa agenda, a candidata participou de uma grande motocarreta que cortou a capital acreana, saindo da Arena da Floresta, no segundo distrito, e percorrendo as principais ruas e avenidas de Rio Branco. Ao lado do candidato a deputado estadual Eden Azevedo, a motocarreata foi encerrada no bairro Universitário.

Após a carreata, Marcia esteve presente na inauguração do comitê de mulheres da família Bestene, grandes apoiadores de sua candidatura ao Senado. Fátima Bestene recepcionou Marcia Bittar.

“Eu tenho muita sorte de ter essa militância junto comigo, todos aguerridos. Quero agradecer a cada um que tá no sol e na dificuldade levando o nosso nome. Meus amigos, a vitória é nossa, essa vaga é do Bolsonaro, é da família acreana, é de Deus”, disse a candidata.