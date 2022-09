Marcia participa de caminhada em Brasileia e fala da vocação do Acre para o agronegócio

Mesmo no dia do seu aniversário, a candidata ao Senado Federal Marcia Bittar (PL), não deixou a campanha de lado e continuou sua visita pelos municípios do interior do Estado levando as bandeiras em defesa de Deus, da Pátria e da Família. Em agenda no Alto Acre, neste sábado, 17, a candidata participou da grande Caminhada da Esperança em Brasiléia.

“Eu fico muito feliz em comemorar meu aniversário na estrada, nós não podemos parar, o Acre faz parte da minha família, conheço os quatro cantos do nosso Estado e acredito no nosso futuro e nas nossas pessoas. O acreano é um povo acolhedor, e percebo isso cada vez mais a cada caminhada e visita que fazemos”, disse Marcia.

A Caminhada da Esperança percorreu os comércios da cidade e contou também com a presença da candidata ao Governo do Acre, Mara Rocha (MDB), e de vários candidatos a deputados estaduais e federais.

Formado pelos municípios de Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasil, o Alto Acre é uma importante região produtora do Estado, por isso, Marcia não perdeu a oportunidade para falar da vocação do Acre para o agronegócio e reforçou o seu apoio ao setor.

“Foi o agronegócio que salvou o nosso país durante a pandemia, não podemos deixar de lado o homem do campo, precisamos criar mais incentivos para o setor e retirar de uma vez por todas esses entraves que impedem o nosso desenvolvimento, a flexibilização da legislação ambiental é necessária, pois a vocação do Acre é o agronegócio”, disse a candidata.