Marcos Frota relembra fim de casamento com Carolina Dieckmann

O ator Marcos Frota, de 65 anos, relembrou em entrevista ao Abroader Podcast, o doloroso fim de seu casamento com Carolina Dieckmann, de 44. Os dois ficaram juntos durante seis anos e são pais de Davi, hoje com 23 anos.

O artista contou que sofreu muito com a separação, que ocorreu em 2004 e, na época, foi muito exposta na mídia. “Ela foi embora da minha casa. Foi doído. Foi muito doído. E foi uma fratura exposta, porque a imprensa acompanhava tudo. Todo dia eu tinha que falar sobre a separação, me explicar. Tinha fotógrafo na porta de casa. Foi difícil”, relembra ele.

Durante a entrevista, Frota lembrou que o casamento com a loira aconteceu quatro anos após ele ficar viúvo e contou que a atriz chegou a engravidar e perder o primeiro filho deles. “Depois de quatro anos de viúvo, eu me casei com a Carolina. Eu ia recompor a minha família. Ela perdeu a primeira gravidez em um aborto espontâneo, logo depois, engravidamos de novo, e o Davi veio”, disse.