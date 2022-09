Mark Ruffalo, astro de ‘Vingadores’ elogia Juliette: ‘Coragem para as mulheres’

A influenciadora digital e cantora Juliette Freire não para de vencer. Postando uma mensagem convocando as mulheres para serem conscientes no próximo domingo, defendendo a democracia, a cantora comentou: “Mulheres, precisamos conversar. A nossa história é marcada pela opressão e privação de direitos”.

“Talvez agora mesmo você esteja sendo pressionada em casa, no trabalho ou em outros lugares por suas escolhas. Neste domingo, eu e você temos a chance de escolher quem a gente acredita”, pontuou Juliette, que finalizou o assunto falando sobre a decisão de cada uma das mulheres ajudarem a definir o futuro.

“Que pode nos ajudar a construir um futuro melhor, com menos dificuldades e mais oportunidades. Por isso, chama a mãe, leva a filha, a amiga… e vamos juntas melhorar o Brasil. A escolha está nas nossas mãos!”, finalizou. Depois das mensagens viralizaram, Juliette foi reconhecida e aclamada por ninguém mais, ninguém menos que Mark Ruffalo, ator que vive Hulk nos filmes da Marvel.

“O mundo está assistindo com grande atenção e apreço brasileiros fazendo escolhas corajosas para defender a sua democracia e melhorar suas vidas. Aqui está um apelo inspirador à coragem para as mulheres brasileiras da @juliette“, disse o ator. Nos comentários da publicação diversos seguidores falaram sobre a manifestação do astro de Hollywood.

“Obrigado pelo apoio Mark, Juliette é uma das maiores influenciadoras aqui no Brasil com uma voz importante contra o fascismo e esse governo. Juntos vamos derrubar Bolsonaro e tentar fazer do Brasil um lugar melhor e mais seguro para se viver, especialmente para as mulheres novamente!”, disse uma seguidora.

“Juliette do céu tem noção de quem repostou? Que sensacional! Nossa menina Juliette é uma excelente referência do que é influência do bem. Orgulho demais”, disse uma fã. “Estamos fazendo o que podemos e é bom demais ter pessoas como ela incentivando nós mulheres a ir às urnas! feliz em saber que isso está sendo visto por pessoas de outros países”, afirmou outro fã.