Master da OAB-AC faz jogo amistoso contra a Polícia Federal

Na busca de testar à parte tática, técnica e física visando o Campeonato Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o time master da OAB-AC faz manhã deste sábado (3), a partir das 8h, no campo da entidade, novo jogo-treino. O adversário escolhido será o time da Polícia Federal.

O técnico Paulo Roberto Oliveira espera um bom teste para medir a capacidade de eficiência ofensiva e defensiva da equipe nesta reta final de preparação para o torneio nacional. Na semana passada, o time da OAB-AC mediu forças diante da equipe da “Pelada da Estação” e venceu o confronto por 5 a 0.

Neste mês de setembro, o time master da OAB-AC chegou ao quinto mês de preparação visando o torneio nacional e o time conta com alguns entidades parceiras /patrocinadoras a Caixa de Assistência dos Advogados do Acre – CAAAC, Ordem dos Advogados do Brasil/Acre – OAB-AC, Confraria Gastrobar, Thailand Imports, Centro de Diagnóstico da Família – CDF, Stanley’s Pay, Lima Arquitetura e Biolar IMP. EXP. EIRELI.