Assassino do empresário acreano Jorge das Flores é condenado pela Justiça

O juiz Leandro Leri Gross, da Vara de Delitos de Roubo e Extorsão da Comarca de Rio Branco (AC), condenou a 20 anos de prisão o assassino do empresário Jorge de Souza Batista, o “Jorge de Flores”, morto aos 65 anos, em fevereiro deste ano dentro do ponto comercial de sua propriedade, na Rua Alvorada, no bairro do bosque. Juliano Salvador Leitão, que disparou o tiro, foi condenado a 20 anos de pisão, enquanto o suposto mandante do assassinato, Igor Cavalcante de Souza, foi absolvido por falta de provas.

O regime de prisão ao condenado será o fechado e ele não terá direito á recorrer da decisão em liberdade. O julgamento em crime de latrocínio não é feito por Tribunal de Júri Popular. Trata-se do chamado juizado singular, em que o juiz de Direito prolata a sentença com base nas provas.

O nome de Igor Cavalcante de Souza como mandante do crime surgiu partir do depoimento Juliano Salvador Leitão. Em depoim ento, ele isse que matou o empresário a mando de Igor, que o teria prometido o pagamento de R$ 100 mil pela empreitada. O roubo da carteira do empresário o assassino justificou como ele elemento de prova do assassinato junto ao amndante, já que ele não teria certeza se o morto era de fato o empresário Jorge das Floresta.

O juiz Leandro Leri Grosso, no entanto, não aceitou a versão e considerou a falta de provas em relação ao acusado de mando do crime. Juliano Salvador Leitão já está no presídio estadual.