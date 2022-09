Mazinho promove carreata e comício para Gladson em Sena; VEJA FOTOS

Uma carreata e comício em apoio às candidaturas de Meire Serafim a Câmara Federal, Gilberto Lira a Aleac e do Governador Gladson Cameli a reeleição maracaram a noite desta quinta-feira (29), em Sena Madureira.

O evento foi promovido pelo prefeito Mazinho Serafim, e também contou com a presença de várias lideranças locais, a exemplo dos ex-prefeitos Nilson Areal e Toinha Vieira, o ex-deputado estadual Zé Vieira, o Prefeito do município de Bujari, Padeiro, entre outros.

Em sua fala, Mazinho destacou a importância de a população eleger pessoas que tenham compromisso com o município. “Eu não tenho dúvidas que a Meire e o Gilberto vão trazer vários investimentos para nossa cidade. Por isso peço a população que dê esse voto de confiança a eles. Quanto ao Governador Gladson Cameli, eu só tenho a agradecer pelas obras que o seu governo está fazendo em nosso município. Por isso eu estou com ele novamente, pois ele é o melhor para nossa cidade”, afirmou.

O governador Gladson Cameli, agradeceu o apoio de Mazinho e seu grupo a sua reeleição. “É gratificante está em Sena Madureira com essa turma animada, agradeço ao Mazinho e a todos do seu grupo que estão conosco nessa caminhada. Já fizemos muita coisa por Sena Madureira e vamos fazer muito mais no segundo mandato, principalmente concluir as obras do hospital e da ponte do Segundo Distrito”, frisou.

Fotos: Lucas Costa e Ricardo Amaral